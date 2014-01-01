Снять коттедж в Подмосковье на выходные недорого

Хотите хотя бы ненадолго отдохнуть от вредного смога и утомительного шума города в комфортном загородном доме? Нет ничего проще, если Вы обратитесь к нам! Наша компания поможет Вам быстро, безопасно и недорого снять коттедж в Подмосковье от собственника, чтобы уже в ближайшее время Вы смогли наслаждаться свежим загородным воздухом, не отрываясь от всех благ современной цивилизации.

Мы предлагаем – Вы отдыхаете!

Если Вы хотите с помощью наших специалистов снять коттедж в Подмосковье, то Вы должны, прежде всего, чётко понимать, какие параметры Вам наиболее важны и существенны при выборе. Основываясь на Ваших пожеланиях и предпочтениях, мы гарантированно и в самые быстрые сроки подберём наиболее комфортный и приемлемый для Вас вариант аренды.

В нашей базе данных есть большое разнообразие уютных загородных домов, различающихся в зависимости от метража, цены, срока аренды и даже их удалённости от столицы.

С нами Вы можете, как снять коттедж в Подмосковье на выходные для празднования Вашего семейного праздника, так и заключить договор аренды на более длительный срок – всё зависит лишь от Вас.

Ваши выгоды от работы с нами

Приемлемые цены и приятные скидки. Снять коттедж – отнюдь не такое дорогостоящее удовольствие, как многие думают. В нашем агентстве Вас ждут приемлемые цены и приятные скидки в зависимости от срока и продолжительности Вашей аренды – мы работаем напрямую с собственниками коттеджей, не привлекая посредников. Гарантированная защищённость. После Вашей полной уверенности в том, что выбранный дом полностью соответствует всем Вашим пожеланиям, мы подписываем с Вами официальный договор. В нём наши юристы чётко прописывают все наши обязательства перед Вами, а также условия, сроки и цены аренды. Оперативное реагирование. В случае возникновения любой нестандартной ситуации в процессе Вашей аренды (сорванный кран, перегоревшая лампочка и т.д.), мы сразу же связываемся с хозяином дома, который оперативно решает все возникшие вопросы.

Выбирайте наиболее понравившееся Вам предложение аренды и оперативно связывайтесь с нами по указанному телефону.

Ведь снять коттедж в Подмосковье на выходные недорого хотите не только Вы – об этой возможности мечтает огромное количество утомлённых москвичей.

Не позволяйте кому-то другому уже завтра въехать в уютный загородный дом, который так пришёлся Вам по душе!

Сдается 12 коттеджей в Подмосковье на Ярославском шоссе

Коттеджи общей площадью от 300 до 1500 кв.м, арендовать можно минимум на 6 часов, на сутки, или на выходные. Во всех коттеджах есть бассейны, размером от 4м х 3м до 9м х 5м. Ну и конечно же баня, настоящая русская баня на дровах, к вашему приезду её растопят и подготовят все необходимое. Русский 12 фунтовый бильярд, его также называют большим, Во всех домах есть удобные спальни, от 3 до 12, банкетный зал площадью от 80м2, настольный теннис, караоке DVD, беседка в в лесу, кальян, кухня, мангал.

В доме все предусмотрено для комфортного отдыха, в коттедже можно весело отпраздновать день рождения, свадьбу, юбилей и просто отдохнуть с друзьями в теплой компании, у нас даже можно покататься на лошадях и поиграть в пейнбол!

Русская баня это оздоровление организма, омолаживание кожи, снятие усталости и нервного напряжения. Еще с древних времен известно, что баня – это не только приятно е проведение времени в компании друзей или семейном кругу, но и отличное средство профилактики и лечения различных заболеваний. Польза бани не ограничивается эффектами очистки организма.

4 коттеджа.рф - это аренда коттеджа в Подмосковье напрямую от владельца дома